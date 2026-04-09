¡Sanción histórica! Futbolista colombiano de Cariari recibe fuerte castigo tras empujar a árbitro

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer la sanción histórica impuesta al futbolista colombiano Ferney Mosquera del equipo de Cariari de la Liga de Ascenso luego de empujar y enviar al suelo a un árbitro el domingo anterior.

Según reveló el Disciplinario a Mosquera se le impuso una suspensión de seis meses “por empujar desde atrás” al árbitro Kevin Ruiz, así como una multa de ₡150.000 durante el partido ante Futbol Consultants (0-1).

El acta disciplinaria del partido que dio a conocer la página Ascenso Total, “el jugador dirige su atención hacia el árbitro, modifica su trayectoria, incrementa su velocidad y ejecuta un movimiento con su tren superior (tronco y brazos) orientado directamente a generar el contacto con Ruiz”, publicó.

Esta sanción es una de las más fuertes que se hayan registrado no solo en la Liga de Ascenso, sino que se recuerde en el fútbol nacional.

El Akinfenwa de Cariari atropellando al árbitro ¡Se nota que lo hizo al propio! pic.twitter.com/u0fQ8Rn9kA — TD Más (@tdmascrc) April 8, 2026

De momento, no hay un comunicado oficial por parte del equipo de Cariari, aunque extraoficialmente se dice que preparan su apelación.







