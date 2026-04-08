Registro Nacional ordena fiscalización de Asamblea de Liasce

Tras una denuncia, el Registro Nacional le exigió a la Liga de Ascenso presentar los debidos alegatos y respectivas actas de asambleas en las que resultaron expulsados los equipos de Turrialba y Limón Black Star.

El Registro le pide a la liga y a su presidente Sergio Hidalgo, presentar para su respectiva fiscalización los libros legales de Registro de asociados, actas de junta directiv, acta de asambleas generales y los libros contables de diario, mayor e inventarios y balances.

Esta medida se da luego de que el presidente de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba Club de Futbol, Marco Octavio Arce y Cristian Williams Méndez, presidente de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (nombre de la sociedad con la que juega Limón Black Star), presentaron dos quejas y ambas fueran acogidas por el Registro el pasado 26 de marzo.

Para los jerarcas de Turrialba y Limón, este proceso solo busca que toda acción irregular que haya realizado la Liga de ascenso en su asamblea, sea anulada y las acciones se realicen a derecho.

Entre lo denunciado por los clubes afiliados a Liasce y aceptado por el Registro para la respectiva fiscalización están los siguientes puntos:

- Violación al derecho de participación y toma de decisiones.

- Falta de un órgano electoral independiente (por cuanto el fiscal saliente (Félix Montoya) estaba postulado a la vez y podría tener conflicto de intereses).

- Incumplimiento del orden del día, revisión de los asistentes a asamblea tenían derecho a votar y la presentación de estados financieros que no reflejan la deuda actual de LIASCE.

-Violación al derecho de postulación y elección

- Manipulación indebida de las postulaciones violación al debido proceso de elección falta ce fiscalización en las postulaciones: Violación numerales 26 y 39 Estatutos de Liasce.

- Las postulaciones no fueron custodiadas por el fiscal Félix Montoya, como lo estipulan los estatutos, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

- Cada asociado de Liasce puede designar un candidato para cada puesto, pero en este proceso se llevó a cabo por papeletas. De último momento ingresó otra papeleta, involucrado en ambos el señor José Miguel Cubero de Club de Futbol Sarchí.

- Suspensión irregular de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica y violación al debido proceso de defensa.

- La suspensión provisional de esta asociación se realizó sin cumplir con el debido proceso establecido en los estatutos, incluyendo la falta de comunicación previa plazos y el derecho a preparar una defensa, oficio CD 06 2025-2026, del 27 de agosto del 2025, aspecto apelado y aun no firme (violatorio articulo 14 Estatuto vigente de Liasce).

La Liga de Ascenso decidió la semana pasada descender administrativamente a ambos clubes pese a existir una apelación en curso con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y la Federación de Fútbol y tras conocerse dicha solicitud del Registro Nacional.



