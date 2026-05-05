Quepos Cambute fue el único que salió con ventaja en las semifinales de Liga de Ascenso

El equipo de Quepos Cambute fue el único que aprovechó los partidos de ida de las semifinales de la Liga de Ascenso para sacar ventaja en su serie.

Disputado en el estadio de Finca Damas, Quepos Cambute derrotó apenas por 1-0 a Jicaral Sercoba en el clásico del Pacífico.

El único tanto fue obra de Diego Vega al minuto 41 para dar la ventaja en la serie, que ahora se traslada al estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña a las 11 a. m.

Por su parte, en la otra semifinal disputada en el Carlos Ugalde, Inter San Carlos empató 0-0 ante Escorpiones en un partido que ya va adquiriendo tintes de clásico, pues ambos equipos suelen ser frecuentes en las fases finales.

Con la igualdad, ahora Escorpiones buscará su pase a la final el próximo lunes a las 7 p. m. en el Polideportivo de Belén.





Los belemitas buscarán truncar el avance de los norteños, que son los actuales campeones del Apertura, por lo que de ganar el Clausura subirán automáticamente a la Primera División.

De quedar eliminados, Inter San Carlos se medirá al campeón del Clausura para disputar una gran final y definir así al nuevo inquilino de la máxima categoría y que sustituirá a Guadalupe FC.







