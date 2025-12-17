Palmares sonríe en la ida de las semifinales de la Liga de Ascenso

Al fin se realizó la segunda semifinal del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Tras 15 días de incertidumbre, no fue hasta este lunes que se determinó que Cariari Pococí fue el clasificado a la serie para enfrentar a COFUTPA Palmares tras denegarse la apelación de Jicaral.

Esto puso a correr a ambos equipos que este martes por la noche se enfrentaron en el juego de ida.

Tras un compromiso muy parejo, al final el cuadro de COFUTPA terminó sacando una ventaja por la mínima al derrotar 1-0 a Cariari en su cancha el estadio Jorge Palmareño Solís.

El único tanto fue obra de Dario Alfaro al minuto 87’ lo que provocó la locura de la afición del cantón de Occidente.

De momento no hay horario definido para el juego de vuelta, pero todo apunta a que será este fin de semana, pues Inter San Carlos está a la espera de conocer su rival para la final del certamen.



