Luz verde en Liga de Ascenso y este martes se jugará la semifinal pendiente

Tras dos semanas sin resolverse, este lunes por la noche hubo luz verde en la Liga de Ascenso y ya se tiene definida la segunda semifinal del Torneo de Apertura 2025.

Jicaral presentó una apelación tras perder su serie ante Cariari Pococí en cuartos de final, debido a que un miembro del cuerpo técnico visitante fue sustituido por otro, y el reemplazado permaneció en el banquillo durante el compromiso.

Esto provocó la suspensión del partido de semifinales que debían jugar Cariari ante COFUTPA Palmares y que debería realizarse el pasado 4 de diciembre.

Pero este lunes por la noche dicha apelación fue rechazada, según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol.

“El Tribunal de Apelaciones de la FCRF conoció el recurso de apelación presentado por la Asociación Deportiva Cariari Pococí y resolvió acogerlo en su totalidad, y revocar las decisiones de los órganos de primera instancia, manteniendo el resultado final de la serie a favor de Pococí”, mencionó la Fedefútbol.

Esta es una resolución en firme y de última instancia federativa, por lo que ya no habrá más chance de apelar.

Con este panorama, este mismo martes fue programado el juego de ida de la semifinal a las 8 p. m. en el estadio Jorge Palmareño Solís.

Aún falta por definir la programación para el juego de vuelta entre ambos equipos.

El ganador de la serie COFUTPA Palmares ante Cariari Pococí enfrentará a Inter San Carlos, equipo que dejó en el camino a Quepos Cambute y clasificó a la final.







