Limón FC quedará descendido oficialmente al fútbol aficionado este viernes

Tras 13 años de estar en el fútbol profesional bajo el nombre de Limón FC, este viernes quedará descendido de forma oficial el club limonense al fútbol aficionado.

Tras descender en mayo del 2021, una serie de demandas en los juzgados y deudas con los entes de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo enviarán a Linafa.

Hace seis meses, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), le otorgó un permiso especial de seis meses para intentar solventar sus deudas y solucionar el problema. Dicho plazo vence este viernes a las 5 p.m.

“No hay nada que hacer, el día que se vence el pazo de Licencias no hay nada que hacer. Limón, a hoy, tiene 5 jugadores inscritos. Hay una orden de un juez que indica que no se les puede programar. Por el reglamento de Licencias tiene que declararse descendido, no hay marcha atrás”, mencionó el presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo a Teletica Radio.