Liga de Ascenso tendrá el retorno del técnico Ronald Mora

Un viejo conocido del fútbol nacional llegará a los banquillos de la Liga de Ascenso.

Se trata de Ronald Mora, quien será el nuevo técnico de Cariari Pococí y quien llegará con la misión de sacar al cuadro caribeño del último lugar de la tabla en el grupo B.

Mora mencionó sentirse orgulloso de llegar al banquillo de Cariari, en sustitución de Bernardo Veach.

“Muy agradecido con la junta directiva, los jugadores y afición. Para mí es un paso importante, es una zona que siempre me atrae y donde salen muchos jugadores buenos, siempre que me ha tocado estar acá he visto desfilar jugadores que han trascendido el ámbito nacional e internacional y para mí es un gran paso”, mencionó al departamento de prensa del club.

Según datos de la Liga de Ascenso, Mora dirigirá su décimo equipo en la segunda división, pues debutó en la temporada 1994-1995 con Carmelita.

Además, dirigió a Naranjo, Barrio México, Limón, Grecia, Jaco Rays, Siquirres, Jicaral Sercoba y Curridabat.

Actualmente, Cariari Pococí se encuentra en la última posición del grupo B con 0 puntos en cuatro partidos disputados.

“La disposición que tengan los jugadores conmigo y el sentido de pertenencia hacia la institución, serán fundamentales para muy pronto salir de esa posición en la que estamos”, añadió el estratega.

El “Macho Mora” logró tres ascensos en su carrera con Carmelita (1994-1995) y Limón, este último equipo en dos oportunidades (1997-1998, 2009-2010). También disputó las tres finales con Jicaral en la temporada 2016-2017.

Mora ha militado en 11 temporadas con un registro de 268 partidos, de los cuales ha ganado 135, empatado 69, perdido 64 y logró 454 puntos, según datos de Donald Torres, estadígrafo de la Liga de Ascenso.

Cabe resaltar que el estreno del entrenador será hasta el próximo 21 de febrero, pues este fin de semana se calendarizó como fecha libre en caso de que algún equipo tuviera que reponer fechas debido a casos por COVID-19 dentro de su plantel.

Sin embargo, hasta el momento el campeonato ha caminado con normalidad.

En su debut, Mora enfrentará a Santa Ana como visitante.