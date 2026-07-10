Liga de Ascenso pagó más del 50% de la deuda que tiene con los árbitros de liga menor

El presidente de Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, informó que ya se canceló más del 50% de la deuda que sostenía con árbitros de liga menor.

Los silbateros circularon un comunicado de prensa en el que se informa que permanecen pendientes de cancelación las dietas arbitrales correspondientes a:



Torneo de Copa: Cuartos de Final - Vuelta.

Torneo de Copa: Fase 2 - Ida y Vuelta.

Liga Menor: desde la Jornada 14 hasta las Fases Finales.



Según el comunicado de prensa de los réferis, "la deuda acumulada supera los ₡17.000.000, recursos que corresponden al trabajo ya realizado por nuestros árbitros y que, hasta la fecha, continúan pendientes de pago. Ante esta situación, exigimos a la LIASCE que establezca de manera inmediata una fecha de pago y proceda con la cancelación total de las obligaciones pendientes".

Ante esta situación, Hidalgo indicó en Teletica Deportes Radio lo siguiente: "aclarar que el monto no es por lo menos con las facturas que tenemos, ya había una ruta de pago con ellos (los árbitros), nos habíamos puesto de acuerdo y hoy se hizo un pago muy importante sobre esos dineros, en los próximos días o semanas se le cancelará la totalidad de lo que se les debía".

Hidalgo hizo énfasis en que el abono que se realizó este viernes corresponde a lo facturado.

