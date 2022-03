La razón por la que Liberia no jugará más en el estadio Edgardo Baltodano Briceño

El Municipal Liberia no usará más el estadio Edgardo Baltodano Briceño, según informó Felipe Eusse, gerente de la institución.

A partir de este miércoles, el equipo utilizará el estadio Chorotega de Nicoya, pues es su sede alterna.

"Nos están cobrando valores exorbitantes estamos pagando más de ​₡700.000 por partido. Pasamos de pagar ₡200 a canelar tres o cuatro veces más. Nos tocó irnos", comentó Eusse a Teletica.com.

Eusse afirmó que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Liberia elevó los montos por cobrar y ahora se convirtió en impagable.

"Es una decisión un poco déspota del Comité, desconocemos los motivos por los que nos aumentaron. Nos toca irnos de la ciudad que tanto queremos. Hemos crecido mucho, con la Liga Menor vamos de primeros, estamos en zona de clasificación en el Ascenso, pero tocará irnos", añadió.

El administrativo pampero expresó que fue la tarde de este martes que el Comité les informó sobre el costo de alquiler del recinto deportivo para el juego de este miércoles a las 7 p. m. frente a Marineros.

"No jugaremos aquí hasta nuevo aviso hasta que no firmemos un convenio, hubo un retraso y hasta que no nos cobren los precios de siempre", agregó.

Por su parte, este medio contactó a Héctor Ruiz, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Liberia, y brindó su versión de los hechos.

​​"A ellos se les venció el contrato en setiembre o octubre, por ese motivo, el Consejo Municipal nos indica que la nueva firma del contrato tiene que ser tripartita porque se nombra una subcomisión con los representantes legales del Municipal Liberia y nosotros", contó Ruiz.

El jerarca indicó que él mismo redactó el nuevo texto, pero "ha sido una irresponsabilidad de él (Eusse), que se ha dedicado a atacar el Comité".

Bajo su óptica, el cuadro liberiano "no quiere pagar las tarifas que se le dan a todos los usuarios, máxima que Liberia maneja tres categorías de fútbol aparte, le exigen la U-17, U-18 y U-21".

" En este nuevo contrato logramos que cada categoría tuvieran tres sesiones cada una por semana gratis, rondan los ₡ 40.000 cada uno. Eso se lo ahorrarían, pero no se ha firmado ese contrato", destacó.

El estadio tiene un costo de ₡100.000 de día y de ₡200.000 de noche.

"Ellos quieren usar las graderías, cada partido de Segunda División requiere de más servicios. Nosotros empezamos a llamar a otros estadios, al Nacional y a otros y buscamos la tarifa más baja y aun así se las reducimos más", aclaró.

Reveló que le cobran al cuadro liberiano los usos de las canchas a la Liga Menor y del primer equipo.