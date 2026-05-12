Jicaral buscará frenar el ascenso inmediato de Inter San Carlos

Jicaral o Inter San Carlos. Alguno de estos dos equipos será el nuevo inquilino de la Primera División la próxima temporada.

Lo único que resta por definir es si todo se definirá a dos partidos o bien en cuatro batallas.

Lo cierto es que Jicaral tiene la misión de impedir que los norteños suban automáticamente a la máxima categoría, pues recordemos que fueron los ganadores del Torneo de Apertura.

Ahora, en la final del Torneo de Clausura, ambos se medirán las caras, pero de ganar el Inter, subirá de inmediato.

De imponerse los del Pacífico, obligarán a jugar dos partidos más para definir al ascendido.

Inter San Carlos logró vencer 0-1 a Escorpiones de Belén gracias a un gol en la prórroga de Carlos Villegas este lunes.

Por su parte, Jicaral se impuso en feroz juego a Quepos Cambute y terminó avanzando tras ganar en tiempos extra con global de 3-2.

Ahora la final abrirá en suelo norteño el próximo domingo 17 de mayo a las 4 p. m., en un horario que tendrá que ser definido por Competición.

La vuelta será en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña el domingo 24 de mayo.

De ser necesarios, dos juegos más se disputarán el domingo 31 de mayo y el 7 de junio. Quién abre y cierra la serie se definirá mediante un sorteo.



