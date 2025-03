Jameson Scott explica los números de San Carlos FC: 2 puntos y 45 goles en contra en 10 juegos

San Carlos FC es el equipo más goleado de la Liga de Ascenso con 45 goles.

Es último del Grupo A con dos puntos de 30 posibles. Tiene un balance de dos empates y ocho derrotas. Han marcado 15 tantos y han recibido 45.

Teletica.com conversó con uno de los experimentados del equipo como es Jamesson Scott para analizar el rendimiento del equipo que está luchando por no perder la categoría.

—¿Qué análisis hacen de los malos resultados que han obtenido?



Es difícil la situación y hay cosas atrás que la gente no sabe o piensa diferente. Yo tenía ocho meses de retirado, tenía sobrepeso, tenía ocho meses de no jugar, recibo la llamada para ayudar al equipo y más que todo por salud y agarrar ritmo, yo acepto el reto.



Al inicio no salíamos los 14 jugadores y el camino se veía complicado, llega uno sin pretemporada y cuesta un poco, sin conocernos. Es muy difícil, en Segunda hay equipos que son muy competitivos como Quepos Cambute, Jicaral, entre otros, con estructura de muchos años. El equipo se hizo nuevo, esa franquicia se hizo nueva. Los partidos nos dan ritmo de juego. Pudimos competir contra Carmelita y Upala. Los otros partidos uno no se explica los goles que nos meten y frente al marco fallamos ocasiones claras.



Nos han metido marcadores abultados y necesitamos puntos, es la consigna del equipo y con cada juego que pasa nos vemos mejor. Ayer contra Jicaral estábamos empatando el partido 2-2, al final cometemos un penal y con el 3-2 tratamos de hacerle daño a Jicaral, nos fuimos más arriba y nos anotaron dos goles más.



—¿Por qué dice que "no se explica los goles" que les anotan?



Son muchos fallos infantiles, tenemos un compañero mejor ubicado para darle la pelota correcta y nos meten un gol. En el partido contra Grecia hay fallos muy graves, luego uno llega y habla que no se pueden cometer esos errores y busca la lógica, uno puede jugar mal en ciertos partidos.



—En este partido en específico contra Grecia que usted menciona, el rendimiento del portero es muy deficiente, parecía de fútbol cinco... (Ver video)



Es feo hablar de un compañero… es responsabilidad de todos. Él lo sabe bien, el técnico no lo convocó más, es el único portero en las tres fechas, él ha venido jugando, estuvo desde el principio, defendía bien, él tiene cero experiencia, esos fallos pueden perjudicar mucho. Nosotros lo respaldamos porque somos un equipo. Uno trata de respaldar desde el principio y nos estamos jugando mucho.



Nosotros lo hablamos con él, para que sea aprendizaje, para que no cometa esos errores. Tal vez como él no tiene experiencia.



—Uno no ve muchos partidos de San Carlos FC, pero en ese Tdmas hace un posteo, se rumoran muchas cosas en Segunda División, le quería preguntar abiertamente: ¿Hay alguna investigación contra el equipo por presunto amaño de partidos?



De eso que usted me dice no tengo absolutamente idea… no sé si hay una investigación o algo, yo me imagino que las partes encargadas de eso lo harán saber, de momento no sé si hay una investigación, lo que yo digo es que al no transmitir muchos partidos, pero lastimosamente el que transmite se ve un poco extraño. Hay partidos que él atajó bien y nos ayudó, hay partidos que no lo ha hecho así. Hemos fallado todos como equipo.



El torneo, como usted dice, es extraño, uno ve goleadas por todo lado, hay varios partidos que son muy abultados. Yo vengo jugando desde hace dos años aproximadamente, hay mucho ímpetu. La gente puede decir cosas, pero no vieron el partido que jugamos de tú a tú contra Jicaral, son partidos intensos y casi pudimos ganar el juego. Contra Upala le dimos vuelta y nos pitan un penal que no era penal y luego igualamos al final.



—Son partidos locos…



Son locos, extraños, en todo lo que tengo de carrera como 16 años no me termino de explicar cosas, el equipo trata de salvar categoría y es parte del fútbol y las condiciones que tenemos. Queremos salvar la categoría, nos tocan rivales difíciles, también vamos a enfocarnos en rivales directos.