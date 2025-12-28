Inter San Carlos se deja el Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso

El equipo de Inter San Carlos se impuso 3-1 y se dejó el Torneo de Apertura 2025 tras un global de 5-2 ante Cofutpa Palmares.

Los dirigidos por Douglas Sequeira afianzaron así su condición de favorito, pues llegaron como líderes del grupo A y despachó en las series ante Carmelita, Quepos Cambute y Palmares sin perder ni un solo juego.

Pese a eso, Palmares fue el primero en sumar el marcador e igualar la serie global gracias a un buen gol de Jhonny Salas en apenas siete minutos.

Los sancarleños reaccionarían y consiguieron dos goles en apenas cinco minutos de diferencia, pero obra del mismo hombre: Carlos Villegas.

Villegas consiguió dos goles muy rápidos y con mucha complicidad del guardameta palmareño. El primero un remate justo al centro al 42 que no pudo parar el meta Erick Palma; el segundo tras cerrar la pinza en el área chica al 45+2’.

El tercer tanto llegó al minuto 83, por intermedio de Marcos Mena, quien concretó un penal para el 3-1 definitivo y el 6-2 en el global.

Con este resultado, Inter San Carlos consigue el título del Apertura y de ganar el Clausura subirá automáticamente a la Primera División.

De perder el próximo torneo, ya quedará sembrado a una gran final ante el vencedor del Clausura que comenzará pronto en el mes de enero.



