Inter San Carlos lo consigue y es el nuevo inquilino de la Primera División

Con un trabado 0-0 y un global de 1-0 ante Jicaral, Inter San Carlos logró dejarse el Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso y conseguir así su ascenso inmediato a la Primera División para la próxima campaña.

Los dirigidos por Douglas Sequeira basaron su estrategia en cerrar espacios y controlar el juego en la calurosa costa del Pacífico para vivir de la renta luego del 1-0 conseguido en la ida, para así sacar un valioso empate sin goles y subir a la máxima categoría.

Jicaral se mostró muy desesperado durante el partido y le faltó frialdad a la hora de definir las pocas acciones que tuvieron frente al arco rival y así dejaron ir las chances de obligar a disputar una gran final.

Inter San Carlos había conseguido el título del Apertura 2026, por lo que con este resultado se corona como el mejor equipo de la Liga de Ascenso.

Ahora sustituirán al recién descendido Guadalupe FC en el Torneo de Apertura 2026, que comenzará en julio.

Este será el segundo equipo de la zona que estará en la Primera pues compartirá con la Asociación Deportiva San Carlos.



