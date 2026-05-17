Inter San Carlos golpea primero y se acerca a la Primera División

El Inter San Carlos golpeó primero en la final ante Jicaral y dio un paso más para convertirse en el próximo inquilino de la máxima categoría del fútbol nacional.

Jugando como local, el Inter derrotó a los jicaraleños por marcador de 1-0.

En un partido muy cerrado, fueron los norteños los que al minuto 87 encontraron la manera de abrir el cerrojo del rival.

Una jugada individual por la izquierda la cerró en el área pequeña Anderson Núñez para desatar el festejo de la afición.

Cabe recordar que si los sancarleños se dejan la final del Clausura 2026, sellarán su boleto a la Primera División, por lo que Jicaral buscará extender la definición dándole vuelta al marcador en la península.

El siguiente partido se disputará en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña el domingo 24 de mayo.

De ser necesarios, dos juegos más se disputarían el 31 de mayo y el 7 de junio. Quién abre y cierra la serie se definirá mediante un sorteo.