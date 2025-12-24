Inter San Carlos golpea primero en la final de Liga de Ascenso

El Inter San Carlos apagó por completo el ánimo de los aficionados de Palmares y sacó un primer valioso triunfo en la final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso.

Los dirigidos por Douglas Sequeira, aprovecharon su contundencia para vencer como visitante 1-2 a COFUTPA Palmares en el estadio Jorge Palmareño Solís.

En apenas tres minutos de juego, Anderson Núñez se encargó de abrir el marcador con un cabezazo para el 0-1 a favor de la visita.

Pero Palmares no se dejó y en el último suspiro de la primera mitad consiguió el empate por intermedio de Darío Alfaro con una gran definición de cabeza para el 1-1.

El balde de agua fría para los locales cayó al minuto 66, cuando Carlos Villegas, quien aprovechó la confusión de la defensa en tiro libre, para el 1-2 definitivo.

Inter San Carlos tiene todo listo para cerrar la final, el próximo sábado, cuando se realice el partido de vuelta en horas de la noche.



