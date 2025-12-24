Inter San Carlos golpea primero en la final de Liga de Ascenso
Los dirigidos por Douglas Sequeira apagaron un gran ambiente en el Palmareño Solís.
El Inter San Carlos apagó por completo el ánimo de los aficionados de Palmares y sacó un primer valioso triunfo en la final del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso.
Los dirigidos por Douglas Sequeira, aprovecharon su contundencia para vencer como visitante 1-2 a COFUTPA Palmares en el estadio Jorge Palmareño Solís.
En apenas tres minutos de juego, Anderson Núñez se encargó de abrir el marcador con un cabezazo para el 0-1 a favor de la visita.
Pero Palmares no se dejó y en el último suspiro de la primera mitad consiguió el empate por intermedio de Darío Alfaro con una gran definición de cabeza para el 1-1.
El balde de agua fría para los locales cayó al minuto 66, cuando Carlos Villegas, quien aprovechó la confusión de la defensa en tiro libre, para el 1-2 definitivo.
Inter San Carlos tiene todo listo para cerrar la final, el próximo sábado, cuando se realice el partido de vuelta en horas de la noche.