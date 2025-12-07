Inter San Carlos golea en su serie y clasifica a la final del Apertura de Liga de Ascenso

El Inter San Carlos firmó su nombre en la final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso al derrotar 3-0 (6-0 el global) a Quepos Cambute, esto pese a que aún es una incógnita su rival.

Los sancarleños llegaron con una amplia ventaja al juego de ida tras la ventaja como visitantes, de ahí que tuvieron un partido muy tranquilo.

Tan tranquilo que otra vez volvieron a golear en su serie al sumar otro 3-0 a la serie gracias a los goles de Anderson Núñez, Andrés Gómez y Glen Casanova.

Con esto el equipo dirigido por Douglas Sequeira firma su nombre como primer invitado a la final del certamen, no obstante, deberá esperar para conocer a su rival.

La otra serie entre COFUTPA Palmares ante Cariari Pococí aún no se ha podido disputar debido a que Jicaral, equipo eliminado en cuartos de final, presentó un reclamo de alineación indebida por parte del cuadro de Cariari, por lo que hasta que no se resuelva esto, no se podrá llevar a cabo la serie.

Según los jicaraleños, un miembro del cuerpo técnico de Pococí fue sustituido por otro, y el reemplazado siguió en el banquillo durante el partido.

Esto lleva más de una semana de atraso y podría tener que trasladar el desenlace del torneo.







