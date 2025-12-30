Inter San Carlos ficha con mucha fuerza por el ascenso

Inter San Carlos sueña con el ascenso luego de quedar campeón del Torneo de Apertura de Segunda División.

El club anunció en las últimas horas fichajes de peso con el objetivo de campeonizar también en el Clausura y ascender sin necesidad de una gran final.

Los norteños anunciaron las incorporaciones de Wilmer Azofeifa, Juan Luis Pérez, Ian Smith y Josimar Olivero.

De ellos cuatro, tres tienen amplia experiencia en el fútbol nacional. Azofeifa llega de San Carlos, Pérez de Herediano y Smith de Sporting FC.