¿Habrá VAR en la final de Liga de Ascenso?

La opción estuvo en la palestra y se llegó a manejar de forma serie por parte de la Liga de Ascenso, sin embargo, al final se decidió que la final entre Guadalupe FC y Fútbol Consultants se dispute sin VAR.

Así lo explicó el presidente de Liasce, Sergio Hidalgo, quien explicó por qué no se concretó esta posibilidad.

“Lo que pasa es que ningún club quiere salir de su casa y si no está certificado no podemos tener VAR y en este caso Guadalupe FC no tiene certificado el Coyella Fonseca para el uso del VAR, entonces no podemos”, mencionó.