Golfito: El equipo al que el premio del Mundial ni siquiera le entró a la cuenta por deudas

12 de abril de 2023

Puerto Golfito F.C. fue el equipo con el peor rendimiento de la fase regular de la Liga de Ascenso. Así lo dictan sus números. Su realidad deportiva fue muy compleja, pero también afuera de la cancha, pues del premio del Mundial lo utilizaron en su totalidad para pagar deudas. Esta es la historia del club más goleado de Segunda División en este torneo.

Sus números:



Partidos jugados: 14

Triunfos: 1

Empate: 2

Derrotas: 11

Goles anotados: 9

Goles en contra: 46

Diferencia de goles: -37

Puntos: 5



Teletica.com conversó con Roy Tellez, presidente de la institución, sobre los malos resultados y las goleadas que sufrió el equipo durante este semestre de 9-0 ante Jicaral, 1-6 frente a Carmelita y 6-0 contra Sarchí.

—¿Cómo analiza la campaña de Golfito en este torneo?



Le entregamos el equipo a toda la zona sur porque tenemos jugadores de los cinco cantones del sur del país y es evidente que nos falta muchísima estructura y principalmente infraestructura, los muchachos tienen muchas limitaciones para entrenar y eso se traduce en los números. Es difícil cargar con estos números, se desmotivan todos con estas cifras, son pocos los entrenadores en esta zona. Tenemos que hacer un balance.



—¿Le sorprenden los resultados tan abultados que se dieron en esta temporada?



Aquí hay que tomar en cuenta esta situación, en el grupo de nosotros es donde hay más equipos con aspiraciones a subir a Primera, no digo que los otros no la tengan, pero el grupo de nosotros refleja que Jicaral, Cambute y Liberia quieren subir, Sarchí también, son grandes equipos, tienen estructura que calza perfectamente en la Primera División. No nos perdonaron, ellos sabían que en la medida que nos pudieran meter muchos goles eso les ayudaría en la posición.

Cada partido es diferente, cada juego tiene su situación y contra Jicaral que es el que queda 9-0 y ese tiene una situación super particular y es que hay cinco penales, imagínese lo que es... en ese partido un solo jugador hizo como tres penales. Hay que apuntar el nivel de desconcentración que se tenía.



Hay que manejar el tema de motivación, nunca estuvo, es difícil entregarle a los jugadores una bandera que diga, vayan a participar, no tienen nada que perder y no tienen que ir a ganar y queremos conformarnos porque no hay descenso, eso es muy pesado.

​Nosotros no le vamos a decir a los jugadores vayan a perder, pero eso es obvio a partir de la creación de la planilla. Somos conscientes que con la planilla que tenía Golfito, los jugadores son conscientes desde el inicio que con ese equipo no podíamos pelear. Todo obedece a una situación que lo utilizamos como una válvula para poder respirar. Si Costa Rica no hubiera ido al Mundial, el equipo iba a desaparecer, gracias al premio del Mundial se solucionaron algunas cosas y aún hay muchas. Entonces no me sorprenden los marcadores porque enfrentamos equipos muy buenos y nos pusieron en evidencia.



—Me dice que de no ser el premio del Mundial el equipo hubiera desaparecido: ¿Ya cancelaron todas las deudas?



Creo que todavía no se han hecho todas las liquidaciones, está el tema de la retención que acordó el Comité de la Federación para tener un contenido económico de cada equipo para utilizarlo en estructuras de entrenamiento y según un formulario para obtener esos recursos que es alrededor de un 20-25% del premio.

Para equipo ronda como los $40.000, nosotros lo utilizamos para pagar deudas, ya no tenemos nada de eso, pero estamos liberados de deudas pasadas.

—¿A qué obedecían esas deudas?



Cuando el equipo apostó en la temporada de Roberto Castro, cuando llegamos a final contra Guanacaste era un equipo muy calificado, teníamos a Carlos Díaz, Jairo Monge, Jeffry Araya, Henry Cooper. Jugamos una final en 2020 contra Sporting en diciembre, y en diciembre 2021 ante Guanacasteca. Ambos clubes ascendieron.

Esa temporada nos dejó un hueco muy grande, porque en ese momento apostamos y estábamos en plena pandemia y nosotros hicimos un gran esfuerzo, no logramos el campeonato y después cuando caemos a enero del 2022 ya no aguantábamos, se nos quedó un hueco porque era un equipo muy caro, con una planilla bastante gruesa, luego de esa final en Guanacaste se nos fueron patrocinadores y se nos fue el apoyo de Judesur, que es la administradora del Depósito Libre, que era nuestro músculo, es el motor de desarrollo de la zona sur. Es muy difícil porque hace dos años que no contamos con ellos.

—¿Cómo está ese tema?



Nosotros no somos la entidad deportiva más importante de la zona sur, pero sí la más mediática, es muy injusto que siendo la entidad deportiva más importante del Sur, no contemos con el apoyo del músculo más importante de motor de desarrollo de la zona, somos un lugar muy bonito, pero tiene poca o casi nada de oferta laboral y el turismo no se ha recuperado del todo. Nos ha costado mucho.

—¿Entonces ese premio del Mundial a como les entró, se les fue?



Ni lo tocamos, ya estaba comprometido, ya había una sesión para que ni llegara a las cuentas del equipo, de una vez se pagara lo que se tenía que pagar. Fueron como unos $40.000.

—¿Por qué no entró a las cuentas de Golfito?



No entró a las cuentas de Golfito, ya habíamos dirigido para que se pagaran los préstamos que habíamos solicitado, en el momento en que la Selección clasificó al Mundial, al otro día estábamos solucionando los problemas económicos que teníamos con un préstamo y extendimos una carta a la Federación y un pagaré para que el premio del Mundial nuestro se lo entregaran a esta asociación y le pagáramos. Era como una garantía.

—¿Eso fue para que se le entregara a la entidad a la que se le debía el dinero?



Sí.

—Es una situación difícil: ¿Cómo vislumbra la próxima temporada?



Lo más importante en este momento es que todos los equipos tenemos al 19 de abril para completar los formularios de licencias de clubes y ahorita la parte administrativa está en eso, en la parte deportiva no tenemos nada, no tenemos ni cuerpo técnico, vamos a terminar el proceso de licencias y una semana después ya tenemos que replantear para ver cómo afrontamos la temporada venidera, hay jugadores que lograron mostrarse y dieron un paso.

Pese a que hubo mala presentación, se jugó ante equipos que hubo mucha gente de fútbol como Mauricio Solís, Mauricio Montero, son gente de fútbol y el jugador bueno se nota, ver quiénes se van y quiénes llegan.