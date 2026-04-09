Futbolista colombiano rompe el silencio tras dura sanción de seis meses: "No fue con intención"

El futbolista colombiano Ferney Mosquera contó su versión de lo sucedido con el árbitro Kevin Ruiz, a quien derribó el pasado domingo durante el partido de su equipo Cariari FC de la Liga de Ascenso ante Futbol Consultants y que le costará una suspensión de seis meses.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol decidió sancionar con seis meses de suspensión y una multa de 150.000 colones luego del informe presentado por el árbitro Kevin Ruiz y que asegura que lo derribó intencionalmente.

En conversación con Teletica Deportes, Mosquera contó su versión de los hechos y explicó que nunca fue con “intención” y más bien él corría en busca de un jugador rival.

El colombiano indicó que está “tratando de asimilar su sanción” y dio su versión para “no ser el malo de la historia”.

“Hay una repetición, no se ve con exactitud lo de la jugada, y la cámara está ampliada, ya viéndolo desde la cámara que tenemos nosotros, yo salgo, tiran el centro, y el jugador que corta la bola, ese es mi objetivo, él corre en diagonal, entonces, claro, se ve cuando yo modifico la carrera, porque sí, pero no es por ir por el árbitro, sino por el jugador que va corriendo por la banda, porque eso en la cámara no se mira”, expresó el futbolista.

El colombiano expresó que todo el mundo ve el empujón pero “sí se ve que es eso, como que yo acelero cuando voy llegando a chocarlo, pero el objetivo es porque por la banda derecha va pasando un jugador”.

Mosquera incluso aseguró que habló con el árbitro Kevin Ruiz, durante el partido y hasta se disculpó.

“Después hay una jugada por la banda y yo me acerco a preguntarle que si está bien, y le digo que fue sin intención. Incluso hay una jugada de nosotros y nos vamos hablando hasta el área, y él me dice que el choque no fue con intención. Yo me disculpo con él y él me dice que él va al gimnasio en forma de broma”, explicó.

Además añadió que “no fue con intención, igual yo soy más grande que él, de peso, de masa muscular, entonces se va a ver aparatoso, pero no fue con intención de lastimarlo”.

El jugador espera apelar la decisión y que al menos se logre rebajar su sanción.

“Es duro, es frustrante ver y esperemos se pueda rebajar o ver el lado bueno de la historia, porque solo me están dejando con el malo de la historia y no fue con intención.

“Yo he tenido experiencia de jugar en España y en Colombia y nunca he tenido ningún inconveniente, nunca he recibido, a pesar de ser central y ser fuerte, alto, nunca he recibido una tarjeta directa, entonces no hay antecedentes de agresión ni nada por el estilo”, explicó.

#Deportes #Fútbol #FerneyMosquera ♬ sonido original - Teletica.com @teleticacom El futbolista colombiano Ferney Mosquera contó su versión de lo sucedido con el árbitro Kevin Ruiz, a quien derribó el pasado domingo durante el partido de su equipo Cariari FC de la Liga de Ascenso ante Futbol Consultants y que le costará una suspensión de seis meses. Repasá la nota completa en Teletica.com. #CostaRica



