Extécnico de Turrialba dejó mal parado al fútbol tico: “Me amenazaron de muerte”

El extécnico de Turrialba, Enrique Valencia, dio fuertes declaraciones que dejan muy mal parado al fútbol costarricense.

Valencia, junto a los directivos mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia y el costarricense José Rolando Pereira, fueron sancionados en julio anterior por parte de la Federación Costarricense de Fútbol por periodo de cinco años de alejarse de toda actividad futbolística por aparentes situaciones de amaño.

El extécnico de Turrialba habló en exclusiva con la cadena TUDN, donde incluso reveló que hasta llegó a sufrir amenazas de muerte.

“En Costa Rica no hay seguridad. En los partidos en los que estuve no había seguridad. En un partido ante Guadalupe no había seguridad. Hubo una batalla campal, se metió afición, se metió gente externa, había sillas por todos lados. Entro al vestidor y había otro equipo de dentro de nuestro vestidor como visitante, o sea, ni siquiera una seguridad de nuestras cosas, o sea, era literalmente una liga de barrio que está esperando a que termináramos para poder entrar ellos a jugar.

“Cuando vuelvo a salir a querer buscar a alguien de qué estaba pasando, me llega gente y me amenaza de muerte. No sé qué pasó, pero conocían todo de mí. Me empezaron a gritar, me empezaron a decir que ya me tenía que ir, que si no me iba a cargar y todo eso. Ahí sí fue cuando yo dije, "Algo, algo está mal, ya quiero que termine y ya me quiero ir a mi casa", expresó Valencia.

Dentro de su descargo, el técnico mexicano destacó que a su llegada a Turrialba ya había un “antecedente de amaño demostrado ante la Federación, pero le hicieron caso omiso”.

“Cuando tomo al equipo al día siguiente el portero totalmente estaba aislado, no nos hacía caso, no nos volteaba a ver. Dábamos algunas indicaciones, charlas y el portero (Bryan Cordero) alejado supuestamente era el capitán. Creo que el capitán como tal tiene que poner el ejemplo y desde el inicio fue una separación total con el equipo”.

Según él, durante un partido (al que se le achaca por presunto amaño) se presentó una situación que lo sorprendió, pues algunos de sus futbolistas no quisieron salir de cambio y comenzaron los roces entre su persona y los futbolistas.

“Después viene una expulsión al minuto 10 del segundo tiempo. Pues dije, "ya creo que vamos a tener un partido mejor control. Luego nos expulsan el jugador y en esa misma a los 5 o 10 minutos el jugador se deja entrar el balón con el rival, nos hacen el 2 a 1. Yo ya enojado, la verdad, sí, le dije al auxiliar, "¿Sabes qué? Ya quiero que lo saques, no puede estar pasando esto." Hacen el cambio y el jugador se sale riendo, o sea, nos voltea a ver a nosotros y se sale riendo. Ya desde ahí yo sí tomé la decisión de que le dije el precio: "O corta las cabezas o ya no me presento a entrenar". Entonces ahí es donde se toma la decisión”.

Incluso, aseguró que se enteró de que estaba siendo investigado por posible amaño por parte de la Fedefútbol hasta que volvió a México.

“Jamás me contactó, jamás. Hasta la fecha ahorita ni siquiera. ¿Y cómo me va a contactar si nunca me registró porque no tenía la licencia A que ellos pedían pese a tener mi licencia de México? O sea, es algo que nada más dijeron, "Hay que quitarnos de bronca, hay que poner los nombres y listo, se acabó el problema." Pensaron que era así, tan sencillo como eso”, explicó.

Turrialba perdió su licencia para participar en la Liga de Ascenso, por lo que quedó descendido a la cuarta categoría.

