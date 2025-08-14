Estos son los grupos del torneo de Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso dio a conocer los grupos en que estarán los clubes para el Torneo de Apertura.

El Grupo A estará integrado por:

Santa Cruz PFA

Quepos Cambute

Jicaral Sercoba

Deportivo Upala

Inter San Carlos

Sarchí FC

Municipal Grecia

AD Cofutpa

Municipal Turrialba

En el Grupo B están:

Aserrí FC

AD Carmelita

Cariari Pococí

Santa Ana FC

Escorpiones

Fútbol Consultans

CS Uruguay de Coronado

Pitbulls de Santa Bárbara

Limón Black Star

"Se contempla a Turrialba y Limón BS en el campeonato y calendario, pero no se le programarán partidos hasta que exista una decisión definitiva sobre sus licencias profesionales", informó la Liga de Ascenso en un comunicado de prensa.

Los dos clubes aún pueden apelar esta determinación.

El Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso arrancará este domingo 17 de agosto.