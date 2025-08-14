Estos son los grupos del torneo de Liga de Ascenso
El campeonato de Apertura inicia este fin de semana.
La Liga de Ascenso dio a conocer los grupos en que estarán los clubes para el Torneo de Apertura.
El Grupo A estará integrado por:
Santa Cruz PFA
Quepos Cambute
Jicaral Sercoba
Deportivo Upala
Inter San Carlos
Sarchí FC
Municipal Grecia
AD Cofutpa
Municipal Turrialba
En el Grupo B están:
Aserrí FC
AD Carmelita
Cariari Pococí
Santa Ana FC
Escorpiones
Fútbol Consultans
CS Uruguay de Coronado
Pitbulls de Santa Bárbara
Limón Black Star
"Se contempla a Turrialba y Limón BS en el campeonato y calendario, pero no se le programarán partidos hasta que exista una decisión definitiva sobre sus licencias profesionales", informó la Liga de Ascenso en un comunicado de prensa.
Los dos clubes aún pueden apelar esta determinación.
El Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso arrancará este domingo 17 de agosto.