Esto resolvió el Comité de Ética sobre préstamos entre clubes de Liga de Ascenso

El Comité de Ética resolvió el tema de los préstamos entre clubes de la Liga de Ascenso. De manera unánime se absolvió de toda pena y responsabilidad a Carlos Solano, presidente de la Asociación Deportiva Aserrí Fútbol Club, y Manuel Solís, exjerarca de Asociación Deportiva Santa Ana.

Eso sí, el Comité de Ética destacó que esta práctica debe erradicarse. "Si bien el préstamo entre equipos ha sido una costumbre, y el hecho de que no existen elementos para pensar que de los mismos algún equipo pretenda sacar provecho de ello, si estimamos que en lo sucesivo ello debe cesar y erradicarse de forma absoluta e inmediata", según cita la resolución de la cual Teletica.com tiene copia.

También dicho Comité calificó que esta práctica como inconveniente y que puede prestarse para situaciones indeseadas en un futuro.

"Este Comité de Ética deja de manifiesto que nuestra recomendación tajante y contundente es que los préstamos entre equipos debe cesar, erradicándose la costumbre que hasta el día de hoy se ha venido desarrollando "Y de esta manera evitar situaciones que se puedan prestar para obtener favorecimientos indeseados y antideportivos que en nada ayudarían a nuestro fútbol, por lo que instamos a que se comunique a todos los equipos de fútbol, tanto de Primera División como de la Liga de Ascenso, la recomendación tajante que realiza este Comité en esta resolución", añade el texto.

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol investigó a Solano y Solís luego de la realización de estos préstamos:

Estos fueron las fechas de los préstamos y los montos:



Primer préstamo: 4 de setiembre de 2021 Monto: $9.600 (unos ₡4 millones)



Segundo préstamo: 14 de diciembre de 2021 Monto: ₡2 millones



Tercer préstamo: 4 de marzo de 2022 Monto $11.000 (unos ₡5 millones

Solís dejó de ser jerarca de la Asociación Deportiva Santa Ana el 20 de setiembre de 2023.



Este medio buscó a Sergio Hidalgo, presidente de Liga de Ascenso, pero no ahondó en el tema, pues ya había una resolución del Comité de Ética.