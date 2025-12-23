EN VIVO
Este martes se realizará el primer pulso de la final de Liga de Ascenso

Palmares recibirá a Inter San Carlos por el título del Apertura 2025.

COFUTPA ante Cariari Pococí/Facebook COFUTPA
Por José Fernando Araya 23 de diciembre de 2025, 11:16 AM

Este martes se realizará el primer pulso de la final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso. 

Tras toda la polémica y el atraso para disputar las semifinales, COFUTPA Palmares dejó en el camino a Cariari Pococí y se medirá al Inter San Carlos en el primer duelo de la final. 

Este compromiso se efectuará a partir de las 7 p. m. en el estadio Jorge Palmareño Solís. La apertura de puertas será desde las 5 p. m. 

Este partido usted lo podrá disfrutar a través de la señal de TD Más y la aplicación de TD Max, así como por Teletica Radio. 

Los sancarleños llegan como grandes favoritos tras dejar en el camino a Quepos Cambute y terminar como finalistas el certamen anterior. 

El buen proceso del técnico Douglas Sequeira les podría dar ventaja, pero al frente se toparán a un cuadro palmareño muy motivado y apoyado de una gran afición

El juego de vuelta será el próximo sábado 27 de diciembre a partir de las 7 p. m. en San Carlos.

