Este martes se realizará el primer pulso de la final de Liga de Ascenso
Palmares recibirá a Inter San Carlos por el título del Apertura 2025.
Este martes se realizará el primer pulso de la final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
Tras toda la polémica y el atraso para disputar las semifinales, COFUTPA Palmares dejó en el camino a Cariari Pococí y se medirá al Inter San Carlos en el primer duelo de la final.
Este compromiso se efectuará a partir de las 7 p. m. en el estadio Jorge Palmareño Solís. La apertura de puertas será desde las 5 p. m.
Este partido usted lo podrá disfrutar a través de la señal de TD Más y la aplicación de TD Max, así como por Teletica Radio.
Los sancarleños llegan como grandes favoritos tras dejar en el camino a Quepos Cambute y terminar como finalistas el certamen anterior.
El buen proceso del técnico Douglas Sequeira les podría dar ventaja, pero al frente se toparán a un cuadro palmareño muy motivado y apoyado de una gran afición
El juego de vuelta será el próximo sábado 27 de diciembre a partir de las 7 p. m. en San Carlos.