Esta es la postura de la Liga de Ascenso ante denuncias por posible amaño de partidos

El presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, reaccionó con preocupación ante los casos de posible amaño que se están investigando por parte de FIFA y el Comité de Integridad de la Fedefútbol.

El viernes anterior, el periódico La Nación dio a conocer que, tras una investigación, la Oficialía de Integridad de la FIFA en Costa Rica elevó un informe sobre un aparente caso de amaño por parte de varios futbolistas del Municipal Turrialba en un partido ante Cariari.

Ante esto, Hidalgo aseguró que este caso y cualquier otro no le competen a la Liga de Ascenso: “Hoy pueden estar investigando hasta 10 clubes que no sabríamos”.

Pero claramente sí les “preocupa y los ocupa” tras el sorteo de la final realizado este lunes.

-¿Cuál es el balance que hace de la temporada y la sombra del amaño en varios partidos?

Sí, ha sido un torneo atípico. Como le digo no me ha gustado, pues algunas situaciones, el tema de algunos marcadores y todo lo que se ha dado alrededor de la Liga de Ascenso que creo que tenemos que trabajarlo fuerte para que el próximo torneo no nos vuelva a tomar esas situaciones que no nos gustan para nada.

-Hay algunos partidos de esos marcadores y resultados que usted dice que todavía se mantienen en investigación ¿Cómo está la situación?

Eso lo desconocemos, eso lo maneja Integridad de la Fedefútbol entonces no sabemos si se están investigando o no. Nosotros lo que hacemos es capacitar a los clubes para que denuncien o a los jugadores y ya eso le corresponde al fiscal de la Liga de Ascenso y al fiscal de la Federación hacer sus investigaciones.

-El viernes incluso salió por un medio de comunicación hablando del caso de Turrialba, que varios jugadores se les estaba pagando por dejarse hacer ciertos goles, es una situación completamente anómala ¿Cómo la ven ustedes desde la jerarquía de la liga de ascenso? ¿Qué tan preocupante es eso para futuros torneos?

A nosotros eso nos preocupa y nos ocupa, pero hay un protocolo establecido, ya lo tenemos muy claro. Yo desde el 2015 he estado en capacitaciones y capacitamos al personal de la Liga de Ascenso, al comité de director y también a los equipos para que hagan las denuncias correspondientes, es lo que podemos hacer y es lo que hemos hecho.

-¿Cómo evitar que se sigan dando estas situaciones que ustedes dicen que pasaron en este torneo?

Capacitando a los clubes y a los jugadores, creo que ya lo tenemos un poquito más claro…

-Pero ¿se les ha hablado más fuerte?

Sí, y se va a dar capacitaciones, apenas empezamos a trabajar con el próximo torneo, ya lo coordinamos con Integridad de la Federación de Fútbol para capacitar a los clubes y a los jugadores más seguidos y darles los canales y las rutas que tienen que seguir para que no vuelvan a abusarnos.

-Dentro de esa capacitación también está el poder hablar con los presidentes, con los representantes de cada club cuando se les quieran acercar a algunos inversionistas y personas no tan conocidas

No, eso lo venimos trabajando desde el seno de la Federación, tal vez no se ha hecho público, pero ahora cualquier inversionista que quiera llegar a Liga de Ascenso o a la Primera División solo tiene que dar un depósito en la Fedefútbol y ya está. Pero para este próximo torneo que viene, el Reglamento de Licencias ya se varió. Entonces si van a darse regulaciones, por ejemplo, tienen que realmente decir de dónde viene la inversión, quiénes son, para que así Licencias lo apruebe y la Liga de Ascenso o la Primera División lo aprueben. Ya hoy no se puede hacer como se hacía años atrás y es un trabajo que se ha venido desde el seno de la federación.

-Había entendido que Antioquía creo que quería hacer un mix o una ayuda con Real Estelí, con un equipo de Nicaragua ¿Eso también tendría que aplicar el mismo apego a licencias?

Sí bueno, que dicha que toca ese tema. Lo he hablado con el presidente, lo hablamos diariamente, eso es totalmente falso, eso es una noticia falsa. Él sí, está buscando algún estadio que lo acoja con identidad, pero el club no está dispuesto a hacer ninguna negociación con nadie extranjero. Además, él sabe también, ya se les explicó, cuál es el procedimiento que tiene que hacer y no lo ha hecho. L que se anda buscando es un estadio con una localidad que es lo que busca el equipo de Antioquía, pero lo que se ha dicho de esa alianza o con un equipo de Nicaragua quiere invertir es totalmente falso.

-Para entender un poco estos posibles casos de amaño o estas cosas que se han hablado ¿La alerta llega directamente de FIFA a ustedes, a la Liga de Ascenso o es a la Fedefútbol más bien?

Muy buena la consulta, ahora tuve una entrevista con un periódico y les expliqué, o sea, es que la Liga de Ascenso no tiene que ver absolutamente nada en eso. Eso es una alerta que viene de FIFA, directamente al Comité de Integridad de la Federación Costarricense de Fútbol, o sea, nosotros no tenemos que ver, ellos no nos dicen nada, se hacen las investigaciones.

-¿Y al club tampoco?

Tampoco, o sea, eso es un tema que FIFA hace la investigación, lo comunica a Integridad y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hoy pueden estar investigando, no sé, 10 clubes que nosotros no sabemos, o un club, y hay algunas que salen positivas y otras negativas, pero nosotros no tenemos ninguna información que tiene que darnos hasta que ya viene la sanción.