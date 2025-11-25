Escorpiones saca buena ventaja en la ida de cuartos de final de Liga de Ascenso

Escorpiones derrotó como visitante 0-2 a COFUTPA (Palmares) en el cierre de los partidos de cuartos de final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

Los de Belén aprovecharon los goles de Luis González al minuto 33 y Bryan Jiménez al 65’ para sacar una diferencia importante de cara al partido de vuelta.

El juego de vuelta será el próximo sábado 3 p. m. en el Polideportivo de Belén.

Por su parte, en otros resultados, Inter San Carlos venció 1-2 a Carmelita y también cerrará con ventaja su serie.

Quepos Cambute derrotó 2-1 a Fútbol Consultans y la serie se cerrará este sábado en el estadio Ernesto Rohrmoser.

Mientras que Cariari Pococí empató sin goles ante Jicaral Sercoba y todo quedará para la vuelta.

Los partidos de vuelta de cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:

Sábado 29 de noviembre

Escorpiones (2) - COFUTPA (0)

Estadio Polideportivo de Belén

3 p. m.





Inter San Carlos (2) - Carmelita (1)

Est. Carlos Ugalde

7 p. m.





Futbol Consultans (1) - Quepos Cambute (2)

Est. Ernesto Rohrmoser

7 p. m.

Domingo 30 de noviembre

Jicaral (0) - Cariari Pococí (0)

Est. Asoc. Cívica Jicaraleña.

1 p. m.







