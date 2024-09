Douglas Sequeira: "Cuando di una indicación sentí que me podía caer en cualquier momento"

El técnico de Inter San Carlos, Douglas Sequeira, se descompensó durante el partido entre su equipo y Quepos Cambute. El estratega ya está en su casa en compañía de su familia y compartió con Teletica.com lo sucedido en el triunfo de su equipo 0-4.



El juego se realizó en Quepos y finalizó 4-0 a favor de los visitantes.

—¿Qué fue lo que sucedió?

El partido fue en Finca Damas, me sentí mal en el primer tiempo, pedí un confite, algo dulce, en el segundo tiempo me sentí bastante mal y agradezco mucho a la doctora de Quepos y también a nuestro equipo. Me quedé todo el segundo tiempo en el camerino y me sentía muy débil, me estabilizaron y ya regresé a la casa.



—¿Por qué le sucedió?

Yo ayer salí a correr temprano, yo no corro rápido pero me gusta. Corrí en Parrita, usted sabe cómo me muevo yo, me preocupé porque me sentía débil, me dieron algo dulce, pero no me sentía bien, empezando el segundo tiempo me asusté porque sentí que me iba a caer y me fui al camerino, mi familia estaba preocupada pero ya todo bien. Correr en la mañana, comer poco e ir a la temperatura alta me pasó factura.

—Este juego fue a las 11 a. m. en Quepos y en Primera División sí se pueden realizar partidos en algunas zonas a esa hora: ¿Pesó eso?



Yo creo que es calor para todos, en Puntarenas no me pasó y San Carlos tampoco. Ayer me preocupé porque cuando di una indicación sentí que me podía caer en cualquier momento. Traté de mejorar, fue cuando comuniqué al cuerpo técnico y en el segundo tiempo me estabilizaron y pensé que me iban a llevar al hospital, pero tuve mucha ayuda de los doctores del equipo y de Quepos Cambute. No pasó a más y ya estoy aquí en casa con familia. Lo he conversado con la parte administrativa, me voy a hacer unos estudios que es lo más responsable.



—En el Inter San Carlos están peleando los primeros lugares, ¿Qué análisis hace del proyecto?

Estoy contento, estoy cumpliendo 15 días de haber llegado, es un proyecto muy serio. Tiene muy buenos profesionales. Estoy contento porque hay material. No le tiene envidia a nada a ningún club de Primera. Ayer ganamos en una cancha difícil, Quepos tenía muchos partidos de no perder allá. Mañana viajo a Pital y el fin de semana jugamos contra Jicaral de Geiner Segura.



—¿Qué opina del nivel de los entrenadores en Liga de Ascenso?

Tuve oportunidad de trabajar afuera del país, en una selección, en equipos de Primera y se dio esto, es un proyecto muy serio, me está dando las condiciones, hay estabilidad y hay que rendir, pero hay buenos jugadores. Hay buenos jugadores que han pasado por Primera y tienen talento. Se lo comenté a mi familia, me han puesto condiciones para trabajar. Al final, Jicaral tiene a Geiner Segura, están Harold López, Fernando Palometa, Andrés Arias y hay buenos estrategas.