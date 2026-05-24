Douglas Sequeira celebra el ascenso de Inter San Carlos: "Entrenamos como un equipo de Primera"

El técnico Douglas Sequeira no ocultó su emoción tras conseguir el ascenso a la Primera División con Inter San Carlos, luego de igualar 0-0 ante Jicaral en la final del Torneo Clausura, resultado que permitió sellar la serie con un 1-0 global y asegurar el boleto a la máxima categoría del fútbol costarricense.

En medio de las celebraciones y visiblemente conmovido, el estratega destacó el trabajo realizado por el equipo durante la temporada y resaltó la consistencia mostrada en las fases decisivas del campeonato.

“Estoy contento porque Dios es grande y en este año hemos sido mejores; en 12 partidos de mata y mata no perdimos ninguno. Yo llegué al tercer partido y tengo más de 74 encuentros dirigiendo al Inter, con casi 55 victorias y 11 derrotas, entonces creo que lo hemos hecho bien. Lo que quiero es ver a mi esposa y a mis hijos”, expresó Sequeira entre lágrimas.

El entrenador también recordó los inicios del proyecto deportivo y explicó la filosofía que implementó desde su llegada, apostando por una mentalidad de alto rendimiento desde categorías inferiores.

“Este equipo estaba en Linapa hace dos años y medio. Giovanni Paniagua (el presidente) me invitó y yo le dije que, si iba a asumir el reto, quería trabajar con un equipo con mentalidad de Primera División. Luego invité a Álvaro Saborío y después a Erick Sánchez. Al grupo le dijimos que para estar en Primera no había que esperar llegar a Primera para entrenar como un equipo de esa categoría”, señaló.

​El exseleccionado nacional aseguró que esa idea se convirtió en la base del crecimiento institucional y deportivo de Inter San Carlos, un club que considera sólido y con una estructura bien definida.

“Ese fue el primer mensaje: entrenemos como un equipo de Primera para que el cambio no se sienta. Creo que este es un proyecto serio, que ha hecho las cosas bien y tiene una parte administrativa organizada. Invito a la gente a que se acerque, porque las personas que estamos ahí estamos trabajando bien. Ahora toca celebrar y prepararnos de la mejor manera”, agregó.

Con el objetivo cumplido y el ascenso asegurado, Inter San Carlos comienza a mirar hacia el futuro y de momento el club compartirá escenario con la Asociación Deportiva San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.







