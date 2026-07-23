Dos clubes aún no tienen licencia en Liga de Ascenso

Dos equipos están en la mira del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

Se trata de A. D. Rosareña (recién ascendido de Linafa) y del club A.D. Municipal Liberia.

"La decisión en relación a su licenciamiento será comunicada la próxima semana por cuanto se analiza la información financiera presentada", informó la Federación.

De tal manera que se otorgó licencia a 14 de los 16 clubes que presentaron su solicitud.



Los clubes que recibieron licencia son:

• A.D. Aserrí FC

• A.D. Barva Club de Fútbol

• A.D. Cariari Pococí

• A.D. Club Sport Uruguay de Coronado

• A.D. COFUTPA

• A.D. de Fútbol Carmelita

• A.D. Municipal Santa Ana

• Corporación Dep. Guadalupe FC S.A.D.

• Deportivo Cambute S.A.D.

• FC Moravia FCM S.A.D.

• Jicaral Sercoba de la Península S.A.D.

• Municipal Grecia Futbol Club, S.A.D.

• PFA Antioquia S.A.D.

• Sarchí FC S.A.D.



Los equipos que tienen el aval deberán encontrarse al día con sus obligaciones tributarias y la CCSS a más tardar el 24 de julio.

