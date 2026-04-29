Día y hora: Estos son los horarios de las semifinales del Clausura de la Liga de Ascenso

Ya quedaron listos los horarios para los primeros partidos de las semifinales del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

El primer partido será Quepos Cambute ante Jicaral en Finca Damas el domingo 3 de mayo a las 11 a. m.

El segundo partido enfrentará a Inter San Carlos ante Escorpiones de Belén el lunes 4 de mayo a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Los partidos de vuelta se disputarán el siguiente fin de semana en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y el Polideportivo de Belén.

Los ganadores avanzarán a la final del Clausura 2026 y ambas series de semifinales las podrá vivir por la señal de TD Más.

Recordemos que, de ganar Inter San Carlos el Clausura, subirá automáticamente a la Primera División para sustituir a Guadalupe FC, pues los norteños ganaron el Torneo de Apertura en diciembre anterior.

En caso de quedar eliminados, los sancarleños deberán jugar una gran final ante el ganador del Clausura para definir al nuevo inquilino en la máxima categoría.







