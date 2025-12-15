Desenlace de la Liga de Ascenso sigue en vilo: 15 días después y aún no hay semifinalista

El cierre del Torneo de Apertura 2025 sigue paralizado por una apelación que lleva 15 días sin resolverse.

Jicaral presentó una apelación tras perder su serie ante Cariari en cuartos de final, debido a que un miembro del cuerpo técnico visitante fue sustituido por otro, y el reemplazado permaneció en el banquillo durante el compromiso.

Esto provocó la suspensión del partido de semifinales que debían jugar Cariari ante COFUTPA Palmares y que debería realizarse el pasado 4 de diciembre.

Mientras que en la otra semifinal, Inter San Carlos dejó en el camino a Quepos Cambute y clasificó a la final, pero sin siquiera jugarse el otro compromiso.

Pero, ¿por qué se ha atrasado tanto la resolución?

En entrevista con Teletica Radio, el presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, mencionó que hay procesos legales que deben respetarse, pero sí reconoció que el problema pasa por la reacción de los clubes, pues cuando pueden contestar de forma rápida, más bien duran hasta dos o tres días para la respuesta.

“Son tres instancias, dos en Liga de Ascenso y otra en la Federación, si ves que Palmares lo está anunciando, eso quiere decir que programación lo colocó a ese día, la resolución llegó hasta sábado.

“A nosotros se nos sale de la mano y la responsabilidad está en los clubes, que tienen dos días de tiempo para contestar, pero ellos pueden contestar en menos de 12 horas, pero contestan hasta dos días después, esto se puede llevar hasta el Icoder, así que es algo de los clubes, no de la Liga, más bien estamos corriendo para que todo se solucione”, mencionó Hidalgo.

Según reconoció el propio jerarca de Liasce, Jicaral ganó la apelación en las dos instancias anteriores, que son el Comité de Competición y el Tribunal de Apelaciones, ambas instancias de la Liga de Ascenso.

Esto provocó que se elevara a la Federación Costarricense de Fútbol, que aún falta por definir.

“A mí me da pena que en un campeonato que ya tiene un finalista, aún no se sepa qué va a suceder 15 días después. Por experiencia y tantos años en esto, yo he estado de los dos lados, yo peleo mucho con la administración de la Liga de Ascenso, pero yo comprendo un lado y otro. Cuando hay abogados hay 10 criterios diferentes y el fútbol está lleno de abogados. Hoy estamos en esta situación corriendo”, manifestó.

Se espera que este lunes haya luz verde con respecto al tema e incluso, Palmares ya anuncia la programación del partido de ida de semifinales para este martes a las 8 p. m., eso sí, sin conocer a su rival.

“Se está programando el partido para mañana, pues la otra sería miércoles a las 7 p. m. y tenemos que cumplir con los contratos de la televisora, se habló con Palmares y ellos están solicitando que sea este martes”, explicó.

De momento es cuestión de tiempo para que al fin se resuelva al semifinalista, pues el torneo debe concluir a finales de este año.







