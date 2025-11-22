Cuartos de final del Ascenso inician este fin de semana

Escrita por: Argenis Picado

El torneo de Apertura 2025 en la Liga de Ascenso tendrá este fin de semana los juegos de ida correspondientes a los cuartos de final.

Los entrenadores se preparan para enfrentar estas series de muerte súbita y tratarán de no descuidar ningún detalle con el objetivo primordial de estar más cerca para ganar el torneo y optar en el siguiente semestre a disputar el ascenso.

Tras ser el único equipo representante del Caribe, Jimmy Sánchez, entrenador de Cariari, comentó: “Tenemos un pueblo muy futbolero que ha dado mucho talento a la Primera División, entonces ahora tenemos una responsabilidad total con el cantón de Pococí y con todos los jóvenes de la comunidad”.

Su rival, Jicaral, cuenta con el estratega Alberto Moraga, oriundo de la zona de Guapiles, y por eso conoce muy bien a Cariari: “Conozco el lugar, el clima, la cancha y el equipo, ya que trabajé varios años con el Santos de Guápiles, entonces se las virtudes del club, y con humildad intentaremos avanzar”.

En otra de las series, el técnico argentino de Quepos Cambute, Camilo Rodríguez, afirmó que prefiere abrir las series en casa y cerrar de visita, pero eso es algo muy propio y es relativo porque a veces las cosas en casa no te salen.

Por su parte, Mónica Malavassi, representante de Fútbol Consultants, aseguró que el equipo tiene más ganas, después de lo ocurrido el semestre anterior, donde perdieron la final por el ascenso.

“La convicción era mantener la base, traer buenos refuerzos, ser una plataforma para los jóvenes y esos objetivos se han logrado", expresó la presidenta del club.

En la serie entre Escorpiones y Palmares, Cristian Salomón, timonel de Escorpiones manifestó lo siguiente tras conocer que su equipo jugará lunes por la noche: “Me hubiese gustado jugar fin de semana, pero aceptamos todas las condiciones, “Lo bueno es que es una buena cancha y tiene buena iluminación”.

Del lado de Palmares, Rodolfo Rodríguez espera que el arbitraje no sea un factor que incida en el marcador, confía en la objetividad de los árbitros y que estén a la altura de todos los juegos porque considera van a ser de dientes apretados.

Además, Silvio Arango, entrenador de Carmelita, que se clasificó con un gol al último minuto, destacó haber hecho un proceso de jóvenes que mezclaron con jugadores de experiencia en primera división como Esteban Ramírez, Ignacio Quesada, Jean Carlo Sánchez y José Garro para hacer un buen trabajo y competir bien.

Se intentó conseguir la versión del estratega de Inter San Carlos, pero al cierre de la nota no se pudo obtener declaraciones.

Programación para los juegos de ida este fin de semana

Sábado 22 de noviembre, 6 p. m. Est. Rafael Bolaños

A.D Carmelita vs Inter San Carlos

Domingo 23 de noviembre, 11 a. m. Est. Finca Damas

Quepos Cambute vs Fútbol Consultants

Domingo 23 de noviembre, 1 p. m. Est. Bernardo Veach

Cariari Pococí vs Jicaral Sercoba

Lunes 24 de noviembre, 7pm Est. Jorge “Palmareño” Solís

Cofutpa U. SJ vs Escorpiones