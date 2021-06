Conozca los futbolistas de Liga de Ascenso que tendrán su chance en Primera

Varios futbolistas que militaron la temporada anterior en equipos de la Liga Motorola de Ascenso tendrán su anhelado chance en la máxima categoría.



La mayoría de ellos, obviamente, pertenecen al recién ascendido la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), equipo que apeló a la renovación de la mayoría de su planilla.

De la campaña anterior salieron siete jugadores y fueron renovados: Luis Diego Sequeira, José Pablo Córdoba, Felipe Chin, Edder Nelson, Roger Díaz, Leonardo Adams, Kenneth Guzmán, José David Martínez, Yeison Molina, Pedro Leal, Lemark Hernández, Dayron Sánchez, Joseph Bolaños y Johan Condega.

Además, anunciaron como uno de sus nuevos fichajes a José Alejandro Ruiz, quien estará a préstamo por un año luego de desempeñarse en el equipo de Fútbol Consultants.

Ruiz, brumoso de 22 años, llega a reforzar la zona de ataque del conjunto de la pampa.

Otro de los jugadores de Consultants que logró dar el salto a la Primera División es el zaguero José Tello, una de las contrataciones de Jicaral para la siguiente temporada.

“Esta oportunidad la he esperado durante muchos años, la tomo con mucha responsabilidad y es un premio al esfuerzo realizado.

“Mi paso por la Segunda División fue de cuatro años y la verdad es que aprendí muchísimo, la Liga de Ascenso me parece súper competitiva y le recomiendo a todos los jugadores jóvenes intentarlo, es una escuela para mejorar y aprender”, expresó Tello, oriundo de La Sabana y quien se puede desempeñar como central o contención.

Otro de los clubes que volcó su mirada a la Liga Motorola de Ascenso para reforzarse fue el Municipal Grecia, equipo que sumó a sus filas a Alfonso Quesada y Steven Cárdenas. Ambos llegan procedentes del equipo de Barrio México.

Quesada vuelve al máximo escenario del fútbol nacional, ya que en el pasado estuvo en equipos como la UCR, San Carlos y Alajuelense, donde incluso fue campeón.

Cárdenas, por su parte, acabó como goleador del campeonato de Segunda División y tendrá la primera oportunidad para mostrarse en Primera.

“La Liga de Ascenso me ha ayudado mucho, he ganado mucha experiencia y he conocido a muchos compañeros, lo que ayuda a tener un poquito de rodaje. Me gusta ser pícaro, encarar mucho y es una cualidad que debo seguir explotando”, concluyó Cárdenas.

El último de los casos es el del mexicano Rafael Nájera, ficha de la ADG el torneo pasado y quien fue contratado por Guadalupe FC.