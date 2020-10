Christopher Meneses y Diego Madrigal jugarán en Liga de Ascenso

Los futbolistas Christopher Meneses y Diego Madrigal son dos de los nuevos tres refuerzos que tiene el equipo de Cariari de Pococí en la Liga de Ascenso.​

Meneses, quien finalizó su larga estadía en Liga Deportiva Alajuelense, confesó que entre sus planes no estaba jugar este semestre, pero el reto en este conjunto caribeño le llamó la atención.

“No estaba entre mis planes jugar estos seis meses, había ofertas en Primera División, pero quería dedicarme a proyectos personales y familiares… Cuando me hablaron de Cariari y la convicción de llegar a Primera División, me pareció bastante bonito como reto personal y grupal. Un ascenso es algo que en mi carrera no me ha tocado vivir y sería una bonita experiencia”, expresó el lateral de 30 años.

Madrigal, quien disputó su última campaña con San Carlos, equipo con el que se coronó en el Clausura 2019, destaca que varios de sus compañeros le hablaron muy bien de la zona.

“Llego con la mentalidad de aportar y transmitirle a los jóvenes todo lo aprendido. Todos me conocen como extremo izquierdo, pero también me desempeño como nueve falso o diez. Desde pequeño es ahí donde me he sentido mejor porque estoy de cara al marco y es mi posición preferida, pero independientemente de eso vengo a exigirme y dar el máximo a la institución”, añadió Madrigal de 31 años.

Al conjunto caribeño también se suma el mediocampista, Miguel Tercero, de 23 años y quien llega procedente de Limón.

Cariari de Pococí es el equipo que mejor arrancó el torneo de Apertura 2020 de la Liga de Ascenso y este fin de semana ganaron por la mínima (1-0) ante el subcampeón, Juventud Escazuceña.

La anotación obra de Andrey Jiménez en la primera parte, le permite a este club mantener su racha invicta en tres partidos y asegurar la primera casilla del Grupo B con 7 puntos.