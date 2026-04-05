Bus de Quepos Cambute se quemó y partido ante Grecia fue suspendido
Jugadores, cuerpo técnico y chofer se encuentran a salvo.
El bus que trasladaba al equipo de Quepos Cambute para jugar contra Grecia en Puente Piedra se incendió, lo que obligó a la reprogramación del encuentro.
Jugadores, cuerpo técnico y chofer se encuentran a salvo, pero sí hubo pérdidas materiales, según indicó el equipo.
“Nuestro equipo tuvo un incidente con el autobús en el que viajábamos, el cual tuvo un desperfecto mecánico. Todos nuestros jugadores y cuerpo técnico se encuentran bien; sin embargo, hubo algunas pérdidas materiales”, indicó el equipo.
“Informamos que, debido a la lamentable situación vivida por el equipo quepeño, el partido programado para el día de hoy a las 6:00 p. m. ha sido suspendido”, señalaron desde
Liga de Ascenso - Liasce
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Según explicaron los Bomberos, los hechos ocurrieron cerca de las 6 p. m. de este viernes.
“Atendemos fuego en autobús, esto en Alajuela, La Garita, 500 metros al oeste de la escuela. Estamos en la escena con una unidad extintora y una unidad tanquero”, reportaron los Bomberos.