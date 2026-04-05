Bus de Quepos Cambute se quemó y partido ante Grecia fue suspendido

El bus que trasladaba al equipo de Quepos Cambute para jugar contra Grecia en Puente Piedra se incendió, lo que obligó a la reprogramación del encuentro.

Jugadores, cuerpo técnico y chofer se encuentran a salvo, pero sí hubo pérdidas materiales, según indicó el equipo.

“Nuestro equipo tuvo un incidente con el autobús en el que viajábamos, el cual tuvo un desperfecto mecánico. Todos nuestros jugadores y cuerpo técnico se encuentran bien; sin embargo, hubo algunas pérdidas materiales”, indicó el equipo.

Comunicado de Quepos Cambute

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“Informamos que, debido a la lamentable situación vivida por el equipo quepeño, el partido programado para el día de hoy a las 6:00 p. m. ha sido suspendido”, señalaron desde

Liga de Ascenso - Liasce

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Según explicaron los Bomberos, los hechos ocurrieron cerca de las 6 p. m. de este viernes.

“Atendemos fuego en autobús, esto en Alajuela, La Garita, 500 metros al oeste de la escuela. Estamos en la escena con una unidad extintora y una unidad tanquero”, reportaron los Bomberos.