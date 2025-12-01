EN VIVO
Así se jugarán las semifinales de la Liga de Ascenso

Los partidos de ida se jugarán este jueves.

Cariari Pococí/Facebook Cariari
Por José Fernando Araya 1 de diciembre de 2025, 9:49 AM

Este fin de semana quedaron definidas las semifinales del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso y quedaron varias sorpresas. 

La primera de ellas fue la clasificación de Cariari por encima de Jicaral esto desde la vía de los penales 3-4 tras empatar 1-1 en el marcador global. 

El otro resultado sorpresivo fue la clasificación de COFUTPA Palmares al derrotar 0-2 a Escorpiones como visitantes para igualar el global 2-2, pero clasificar por penales 4-5. 

Por su parte, Inter San Carlos venció 3-2 a Carmelita y clasificó a semifinales con un global de 5-3; mientras que Quepos Cambute igualó sin goles en su visita a Fútbol Consultants y avanzó con un global de 1-2.

Las semifinales se jugarán este mismo jueves 4 de diciembre de la siguiente forma: 

Jueves 4 de diciembre  

Quepos Cambute vs Inter San Carlos

1 p. m. Estadio Finca Damas


COFUTPA Palmares vs Cariarí Pococí

8 p. m. Estadio Jorge Palmareño Solís


