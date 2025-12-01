Así se jugarán las semifinales de la Liga de Ascenso
Los partidos de ida se jugarán este jueves.
Este fin de semana quedaron definidas las semifinales del Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso y quedaron varias sorpresas.
La primera de ellas fue la clasificación de Cariari por encima de Jicaral esto desde la vía de los penales 3-4 tras empatar 1-1 en el marcador global.
El otro resultado sorpresivo fue la clasificación de COFUTPA Palmares al derrotar 0-2 a Escorpiones como visitantes para igualar el global 2-2, pero clasificar por penales 4-5.
Por su parte, Inter San Carlos venció 3-2 a Carmelita y clasificó a semifinales con un global de 5-3; mientras que Quepos Cambute igualó sin goles en su visita a Fútbol Consultants y avanzó con un global de 1-2.
Las semifinales se jugarán este mismo jueves 4 de diciembre de la siguiente forma:
Jueves 4 de diciembre
Quepos Cambute vs Inter San Carlos
1 p. m. Estadio Finca Damas
COFUTPA Palmares vs Cariarí Pococí
8 p. m. Estadio Jorge Palmareño Solís