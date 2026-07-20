¿Ascenderá otro club de Linafa a Segunda? Esto dice Juan Carlos Román

Juan Carlos Román, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), conversó con el periodista David Madriz, de Teletica Deportes Radio, sobre dos aspectos claves: ¿Subirá otro equipo de Linafa a Liga de Ascenso tras lo sucedido con Escorpiones? ¿Cómo fortalecer los procesos de licenciamiento de clubes en su liga?

Al día de hoy, según relató Román, no se han comunicado de manera oficial con la Segunda División para determinar si un club de la Linafa podrá ascender.

"Nosotros no hemos tenido comunicación. Extraoficialmente, tengo entendido que la mayoría de asambleístas de la Segunda División indicaron que ellos querían jugar con 15 o 14 equipos. Aparentemente, no van a solicitar que subamos un equipo de la Liga Aficionada", destacó Román.

El jerarca de Linafa afirmó que desde su óptica lo ideal es tomar en cuenta a otro club de su liga para completar los clubes en Segunda tras los ascensos de Inter San Carlos y Escorpiones a Primera.

"Le aclaré de una vez a los representantes de los equipos nuestros, lo hice en forma personal, pero les indiqué que si existe la posibilidad de subir un equipo a la Segunda División profesional, nosotros nos vamos a pegar a lo que dice el reglamento, el reglamento establece muy claro que debe ser por méritos deportivos y es lo que está en la tabla general, es decir, el segundo lugar en la tabla de Linafa", explicó Román.

De darse, sería el equipo del Municipal Puntarenas que fue segundo lugar en la tabla general.

Licencia aficionada

Otros aspecto que tocó Román es la posibilidad de la creación de una licencia aficionada para los equipos de su liga, no tan exigente como Primera o Segunda División, debido a que es fútbol aficionado.



Román afirmó haberlo conversado ya con el presidente de la Federación, Osael Maroto, y el fiscal de la Federación, Carlos Ricardo Benavides.

"De hecho no existe ninguna licencia para el fútbol aficionado, nosotros a través de estos últimos meses y con todo lo que ha pasado a partir del problema que hubo con Limón y Turrialba, nosotros hemos solicitado a la Federación de Fútbol, a su presidente, y en algún momento se ha hablado con Carlos Ricardo Benavides, el fiscal, la viabilidad de poder ir haciendo una licencia aficionada, lógicamente guardando las distancias, porque nosotros no somos profesionales, pero sí por lo menos en la parte económica poder pedir algunas cosas", concluyó.