Álvaro Saborío sobre el Inter: “Me siento muy orgulloso porque el equipo es sancarleño”

Este domingo, el Inter San Carlos logró su ascenso a la Primera División y uno de los nombres más reconocidos en el equipo es el de Álvaro Saborío.

Desde el banquillo, como parte del cuerpo técnico de Douglas Sequeira, Saborío ha sido vital en el logro.

Tras el partido de este domingo ante Jicaral, esto dijo Saborío.

Sobre cómo vivió el ascenso y su regreso

“La verdad, muy contento de ver a los jugadores, ver a Douglas, ver al presidente ahí. Muy contento de haber tomado la decisión de venir aquí. Ahora queda disfrutar y agradecer a la afición que se hizo presente”.

Sobre llegar a un equipo recién ascendido a Primera División

“La verdad, sí se sufre bastante el estar afuera, pero es parte de la vida. Muy contento de haber tomado esa decisión y ahora disfrutar, ver qué proyectos vienen a futuro. De este equipo me siento muy orgulloso porque es sancarleño y puede seguir subiendo muchísimo más”.

Sobre regresar a Primera División de esta manera

“El cuerpo técnico y los jugadores me recibieron muy bien. Desde que llegamos aquí esa era la meta: llegar a Primera División. Ahora primero disfrutar esto y después, cuando estemos ahí, vamos a ver qué susto hacemos”.

Sobre su rol como asistente técnico

“Sí, la verdad se ve diferente. Es mi primera etapa como asistente y sí es completamente diferente, pero igual estoy aprendiendo. También agradecerle a los jugadores toda la comprensión que han tenido conmigo”.