Teatro mexicano: el plan perfecto en su próxima visita a Ciudad de México

Por Joaquín Alvarado Gutiérrez / @tioquincho.

Viajar a Ciudad de México es una experiencia que no se parece a ninguna otra. Desde sus colores, su gastronomía y su historia hasta su vibrante vida nocturna, la capital mexicana lo tiene todo. Pero si hay algo que suele pasar desapercibido —y que debería estar en el primer lugar de su lista— es su espectacular oferta teatral.

Así como Nueva York tiene Broadway y Londres su West End, Ciudad de México se ha convertido en un epicentro teatral de gran nivel. Y no hablamos solamente de obras importadas, sino de producciones originales, montajes cargados de humor, emoción, música en vivo, coreografías espectaculares y actores que usted seguramente ha visto en la televisión mexicana o incluso en telenovelas y películas internacionales.

En nuestra más reciente visita, tuvimos la oportunidad de vivir esa magia de cerca, en dos obras que nos hicieron reír, cantar, aplaudir de pie y, sobre todo, disfrutar como pocas veces se hace en un teatro. ¿Y lo mejor? Estas funciones están abiertas para todo tipo de público, parejas, amigos, familias y hasta viajeros solitarios en busca de una noche distinta.

Una de ellas fue la divertidísima Lagunilla, mi barrio, una comedia musical con alma mexicana que se desarrolla en el icónico barrio de La Lagunilla. La historia gira en torno a don Abel, un hombre refinado que se enamora de doña Lancha, la carismática dueña de una tortería. Pero como en toda buena historia, no faltan los obstáculos: un villano, enredos amorosos, vecinos chismosos y personajes que nos recuerdan a todos los barrios de Latinoamérica.

La puesta en escena está repleta de música, humor popular y actuaciones de lujo con actores de renombre como Albertano Santacruz, Lalo España y hasta la costarricense Maribel Guardia, quien alterna funciones con otras grandes actrices. Una obra que se siente cercana, vibrante y que le hará reír a carcajadas mientras aplaude al ritmo del mariachi.

La otra joya de la cartelera fue Spamalot, una adaptación mexicana del musical de Monty Python, esa legendaria compañía británica de comedia absurda. Aquí, el Rey Arturo y sus caballeros buscan el Santo Grial, pero lo hacen con tanto caos y situaciones disparatadas, que no sabe si está viendo una parodia de Shakespeare o un sketch de televisión. Desde conejos asesinos hasta castillos imposibles y monjes cantores, cada escena es una sorpresa.

El elenco está a la altura de las grandes producciones, Adal Ramones, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Freddy y Germán Ortega, y la soprano Susana Zabaleta dan vida a personajes tan excéntricos como entrañables. Es imposible no reírse con sus ocurrencias y dejarse llevar por la energía del espectáculo. Un musical que rompe con los moldes y lo saca de la rutina con carcajadas garantizadas.

Ambas obras están bajo la producción del reconocido Alejandro Gou, un visionario del entretenimiento en América Latina con más de 25 años de trayectoria y más de 100 producciones teatrales a sus espaldas. Gou ha apostado por llevar el teatro a otro nivel, mezclando comedia, música, grandes figuras y un nivel técnico comparable con las mejores producciones del mundo. Gracias a él, los escenarios del Teatro Aldama y los Centros Culturales Teatro 1 y 2 se han convertido en templos del entretenimiento mexicano.

Este productor, no solo ha llevado a México, espectáculos internacionales como Blue Man Group, Stomp o el Ballet de Kiev, sino que ha apostado por adaptar montajes para el público latinoamericano, como Billy Elliot, Jesucristo Superestrella, El joven Frankenstein u Hoy no me puedo levantar, siempre con un toque local y un elenco de alto calibre.

Así que, si tiene un viaje próximo a Ciudad de México, no se limite a visitar museos o probar tacos callejeros (aunque también se lo recomendamos), atrévase a vivir la experiencia completa de la ciudad, incluyendo una noche de teatro, como si estuviera en Broadway, pero en español, con sabor, picardía y talento latino.

La risa, el asombro y el aplauso están garantizados.

La cartelera está viva, el teatro lo espera… y usted no se lo puede perder.

Este viaje y experiencia teatral fue realizada con el acompañamiento y la asesoría personalizada de Obelisko Mayorista de Viajes.