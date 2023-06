Resiliencia en tiempos de crisis: Marcas nacionales que emergieron durante la pandemia

En una conversación con Teletica.com , las mentes a cargo de las marcas nacionales Pigmento, IITWY, Numb, Ninety Four P, Seven Anchors y Selfmade compartieron sus experiencias, desvelando las fórmulas que los llevaron al éxito y las lecciones aprendidas en el proceso.

“Nació en pandemia, siempre quise tener algo en la moda más allá de solo coleccionar sneakers y prendas. Pero no quería tener una marca simple, quería tener algo diferente, que las personas supieran que con cada compra iban a tener una historia de principio a fin. Un concepto claro y una ética moral, que es muy difícil encontrar aquí en Costa Rica. Me gusta el tema de trazabilidad, de acceso a la información y salarios de los trabajadores, de la alta calidad y la baja cantidad, etc.”, comentó el vecino de Santa Ana.

Is it the weekend yet? (IITWY), que, traducido al español, significa “¿Ya es el fin de semana?”, fue la frase que inspiró a Emerson Cubero, de 43 años, a emprender.