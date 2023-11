Preservar gastronomía ancestral: el secreto del restaurante nominado como el mejor del país

Además, el restaurante costarricense alcanzó el puesto 47 en la lista The Latin America's 50 Best de S.Pellegrino & Acqua Panna.

​Además, el restaurante ha sido reconocido anteriormente por sus esfuerzos. En 2018, New Worlder lo elogió como uno de los mejores nuevos restaurantes de América, y en 2020, fue incluido en la distinguida colección "El Espíritu de América Latina" de 50 Best To The World por su compromiso social y gastronómico.