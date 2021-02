Joven emprendedora crea productos naturales para cuidar la piel

Con tan solo 20 años, Tyleen McDonald es una emprendedora exitosa. Decidió iniciar con Fruta e Pan hace 12 meses: la idea nació de un proyecto universitario, pero también es un sueño.

“Fruta e Pan nació de un sueño básicamente, de un sueño de cuidarnos todos siempre con productos naturales y no invasivos, que no te van a causar ningún daño a corto ni a largo plazo”, contó la emprendedora.

La familia de Tyleen es del Caribe costarricense, entonces se inspiró en sus parientes, quienes son fieles creyentes de la cosmética natural y de la medicina natural.

“Puedes usar los productos en tu casa en el día a día y van a mejorar tu piel y también me inspiré en la necesidad que yo misma he tenido a través de los años de cuidar mi piel. Encontrar productos en el mercado que realmente son inalcanzables económicamente y también que no me dan beneficios que yo necesito, no son productos con una calidad adecuada y tampoco tienen los ingredientes adecuados”, indicó McDonald.