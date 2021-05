Estos son los 5 “super hábitos” para emprendedores

Desarrollar una idea exitosa y generar un negocio rentable que perdure en el tiempo es el sueño de todo emprendedor. Sin embargo, el camino no es fácil y requiere de esfuerzo, dedicación y compromiso, pero, sobre todo, de la existencia de acciones concretas que den pie a la prosperidad.



Hacer descuentos a los amigos sin premeditarlo, realizar gastos innecesarios o que podrían realizarse más adelante, así como no contabilizar bien lo que ingresa y sale de la empresa, son algunos de los fallos generales que identifican los expertos.

“Después de un año complejo y aprovechando que el mercado está teniendo un poco más de confianza y apertura para la recuperación, es bueno sentarse a analizar nuevamente el camino laboral y emprendedor de cada uno. Emprender no es tarea fácil y se necesita de mucha disciplina, dedicación y constancia para lograr salir adelante”, expresó José Paulo Martínez, gerente de Innovación y Producto de CAFSA.

Para conocer cuáles son esas prácticas de negocio ideales para hacer crecer su emprendimiento, Martínez, experto en asesoría a pequeñas y medianas empresas, enumera estos “super hábitos” que como emprendedores se deben adaptar:

1- Estar en constante evaluación de sus fortalezas: muchas veces los emprendedores quieren hacer crecer su negocio e incursionan en áreas que no son de su experiencia. Esto no está mal, pero saber identificar en qué soy bueno y transferirlo a mi negocio podría reducir costos e incluso, generar nuevas oportunidades de servicios, por ejemplo.

2- Emplear la lógica financiera: el segundo hábito es no incurrir en gastos con dinero que aún no tiene. Es muy importante poner atención a la diferencia entre invertir en algo necesario para el crecimiento del negocio y gastar de más para tener algo que no se necesita.

3- Promover el aprendizaje continuo: en un mundo con avances tecnológicos a la velocidad de la luz, es imposible pensar que ya lo conoce y lo sabe todo; siempre hay más. No hay peor hábito que estancarse en conocimiento. Nuestra recomendación es mantener una actitud proactiva y abierta al cambio.

4- Cada vez que no sepa algo, busque ayuda: si no sabe cómo expandir su negocio, cómo evaluar una nueva idea, qué tiene que hacer para incursionar en un nuevo mercado o cómo encontrar financiamiento, existen muchas entidades que pueden ayudarle.

5- Mantener en el radar a su competencia: a pesar de la saturación o demanda de cada mercado, no podemos decir que existe un sector correcto o incorrecto para emprender. Lo que sí podemos asegurar, es que los emprendimientos deben estar en constante estudio de su segmento de mercado para poder ofrecer aspectos diferenciadores. Además, es importante considerar a la competencia indirecta.

Seguir las recomendaciones del experto podrá apoyarle en el desarrollo de su negocio y potenciar su crecimiento.

Según Martínez, consultar con expertos ante temas desconocidos es la clave para no perderse en el camino o invertir recursos inadecuadamente.