Desmontamos cuatro grandes mitos sobre las palomitas de maíz

En los últimos años, múltiples investigaciones científicas y nutricionales han asegurado que las palomitas de maíz no son golosinas ni comida chatarra, sino que más bien son un alimento con múltiples beneficios para la salud que incluso debe considerarse como una comida a incluir en nuestras dietas con cierta frecuencia.

Falso: Las palomitas de maíz no contienen gluten de trigo, centeno ni cebada. Muchas personas con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten o alergias al trigo pueden disfrutar con tranquilidad de este snack tan tradicional y delicioso.

Lo que sí es importante considerar es que, cuando consumimos las palomitas de maíz comerciales, debemos tomar en cuenta que muy probablemente incluyen otros ingredientes adicionales como mantequillas, caramelos, quesos y diferentes conservantes, los cuales pueden contener ingredientes no aptos para personas célicas.

Falso: Las palomitas de maíz son de grano entero, lo que las convierte en una buena opción de carbohidratos, ya que además no contienen aditivos, conservantes artificiales ni contienen azúcar.

- Son granos enteros 100 % sin procesar, sin aditivos adicionales.

- Las palomitas de maíz tienen solo 30 calorías por taza.

- No contienen colesterol, prácticamente no tienen grasa (solo 0.1 g por taza).

- Contienen vitaminas esenciales como ácido fólico, niacina, riboflavina, tiamina, ácido pantoténico y vitaminas B6, A, E y K.

- Una porción de palomitas de maíz contiene aproximadamente el 8% del valor diario de hierro.

- Ideales para diabéticos, ya que no afectan los niveles de azúcar en la sangre.

- Debido a que se absorben lentamente, dan saciedad y retrasan el hambre.

- Proporcionan carbohidratos complejos que producen energía.

- Las palomitas de maíz contienen fibra ideal para la digestión.