¿Cómo sobrevive un restaurante de cocina oculta en San José?

​Por su parte, Mónica Mendoza indicó: “Al inicio fue muy loco porque muchísima gente nos dijo que no lo íbamos a lograr, porque vivimos en un mundo digital, de redes sociales, y nos dijeron que no iba a ser posible. Nosotros investigamos ‘speakeasy’ que existen en otros países y la mayoría tienen redes sociales. Los únicos que no tienen redes es porque tienen 30 años y son muy famosos y no los necesitan. Pero nosotros sabemos que tenemos un muy buen producto, y si algo es bueno en verdad, no importa donde está ubicado ni si tiene rótulo o no. Porque al final se jala la gente con el ‘de boca en boca’. Sí es complejo, pero estamos muy felices con el concepto y sentimos que manejarlo, así hace que La Yerbatera tenga ese romance”.