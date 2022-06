Cinco consejos para cuidar y limpiar sus 'sneakers' de la mejor manera

27 de junio de 2022, 13:58 PM

Carlos Valenciano -Tico Sneakerhead.



Si usted es amante de los sneakers y quiere alargar su uso para que luzcan cada vez más relucientes, tratando de mantener su estado original, a continuación, le dejamos algunos consejos.

No lave sus pares bajo el agua: Los productos más efectivos del mercado están creados para atacar los materiales de una manera directa, sin tener que empapar el calzado. Al mojarse excesivamente, los tenis pierden sus colores, no secan por completo y empiezan a oler de manera no adecuada y, dependiendo de los materiales, pierden su consistencia.

Siempre, trate de usar productos con bases naturales: Mientras crecíamos, nos malacostumbraron a lavar los zapatos con “jabón azul” o detergente y estos, al tener químicos en sus compuestos, debilitan los materiales y amarillentan los colores. Siempre debemos buscar opciones más naturales, pensadas específicamente para el calzado.

Utilice hormas mientras el par esté húmedo o en proceso de limpieza: La manera más efectiva para mantener la forma del zapato durante el proceso de limpieza es utilizando hormas especiales para calzado. De esta manera, los materiales pasan el proceso de estirarse y encogerse, por la humedad, pero no pierden la figura o el tamaño inicial. Lo mejor es que estas hormas están hechas para poder cambiar su tamaño, lo que permite ser empleado por un gran rango de tallas.

Nunca secarlos al sol: A la gran mayoría de nosotros nos enseñaron que, después de lavar los sneakers, debíamos ponerlos al sol para secarlos. Aunque este método es menos dañino que otros, como la secadora, el microondas y detrás de la refrigeradora, sigue teniendo procesos contrarios a los que queremos. Al poner los pares a secar al sol, la misma luz de este causará desgastes innecesarios en los materiales, haciendo que la vida útil del par se acorte. Lo mejor que podemos hacer es encontrar un espacio dentro de la casa con sombra, que reciba ventilación continua para acelerar el proceso y así lograr que se sequen sin dañarlos.

Entender que no todos los materiales se cuidan por igual: Actualmente, vemos cualquier cantidad de materiales utilizados en la creación de sneaker y zapatos, por lo que es importante saber cómo podemos limpiar cada uno. Así como el cuero sellado o el nailon pueden ser materiales fáciles de limpiar, la gamuza, la tela y el nubuck pueden ser más complicados. Existen kits y productos específicos para estos materiales, algunos de lavado en seco para la gamuza y nubuck, cepillos suaves y de cerdas flexibles para ciertas telas, acondicionadores para cueros y gamuzas, y hasta repelentes hidrofóbicos para combatir las lluvias y regueros.

El mundo del cuidado para los zapatos ha crecido exponencialmente en los últimos años y no parece que vaya a parar. Los usuarios cada vez tienen un mejor entendimiento de los beneficios y del aumento en la vida promedio de sus pares al hacerlo.

Aunado a esto, en el país ya se realizan convenciones para los amantes de los tenis, un ejemplo de esto es la tercera edición del Tico Sneaker Day, una actividad que reunirá a personas dentro y fuera de Costa Rica y que busca darle espacios inmersivos a sus asistentes. Este evento se llevará a cabo el próximo 30 de julio y dentro de sus actividades contará con stands de limpieza para sus zapatos.