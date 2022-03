Chocolatería y arte se unen en colección ‘Sueños compartidos’

La chocolatería premium y el arte de ocho pintores costarricenses se unen en la colección “Sueños compartidos”.

Esta especial colección nació por el amor al arte de dos emprendedoras costarricenses, Ana Joyce Chinchilla, fotógrafa, y Lizzy Grynspan, chef, quienes desde hace tres años iniciaron Oro Prieto.

“El proyecto ‘Sueños compartidos’ nace de nuestra pasión por el arte, quisimos unir el arte en el chocolate (que no se conoce en el país) y el arte de los artistas plásticos que se unieron a nosotras. Nace con la idea de llevar el arte a otro nivel, y que se conozca en otras esferas y salir de la chocolatería tradicional, crear una diferente”, comentó Grynspan.

Ana Joyce Chinchilla y Lizzy Grynspan se unieron para emprender con chocolates únicos en el país.

Las emprendedoras empezaron a ponerse en contacto con artistas representativos en el país, el primero fue Carlos Tapia. “Cuando le planteamos el proyecto, le encantó y, al transmitirnos esta alegría, nos motivó a llamar a más artistas y todos nos dijeron que sí”, dijo Chinchilla.

Entonces se pusieron de acuerdo con ocho artistas plásticos costarricenses: Isidro Con Wong (ciudadano de honor), Byron Balmaceda, Daniela Vargas, Marcia Salas, Rolando Garita, Julio César Valverde, Adrián Gómez y Carlos Tapia.

Obras (de arriba a abajo) de Carlos Tapia, Isidro Con Wong y Daniela Vargas, plasmadas en las cajas de chocolates.

Cada dos meses lanzan la colaboración con cada pintor, el proyecto se prolongará por todo el año. Hace pocos días, estrenaron el más reciente, llamado “Love in Words”, de Byron Balmaceda, especialista en muralismo.

Los Colores de la ilustración de Balmaceda fueron inspiración para pintar los chocolates a mano.

Entonces, en “Love in Words” se aprecian los colores del diseño de Balmaceda y tienen su toque especial porque los rellenos fueron también consultados.

“El diseño de la caja inspira los colores de los chocolates, además, estos tienen sabores que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me encanta el maracuyá, entonces hicieron una combinación de maracuyá con romero. Además, me gustan las frutas, por eso se incorporó la fresa. Todos los rellenos tienen la esencia de cada artista y en sus colores también”, agregó Balmaceda.