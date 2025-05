¿Volverá a Saprissa? Esto respondió Kevin Chamorro

El portero Kevin Chamorro está de regreso en el país tras su paso por el Estoril de Portugal.

Chamorro arribó este martes y conversó con el periodista Estefan Monge, quien en sus redes sociales publicó la entrevista.

"Estoy hablando con mi representante, puedo llegar allá otra vez con la misma situación, no sé qué va a pasar, en el último partido me fue muy bien. El presidente habló muy bien conmigo. Mi representante habló que teníamos que buscar un lugar dónde jugar. Necesito jugar y eso es lo importante. Yo necesito jugar y vamos a ver las opciones de jugar", comentó Chamorro.

El arquero afirmó que tiene posibilidades de cambiar de club la siguiente temporada.



"Si tengo posibilidades, pero me gusta el fútbol portugués, ya estoy adaptado, mi hijo estaba en la escuela allá y ya conocemos el fútbol y sabemos cómo se maneja todo. Esto es de valorar, no es solo decisión mía sino de Saprissa también, ellos están contentos porque jugué allá. Me voy tranquilo a vacaciones y es todo. Los porteros están bien, con ritmo de juego, en toda posición. Ahora que tuve minutos de juego la mentalidad mía es jugar y siempre que me llamen a la selección es un orgullo", añadió.

Desde su óptica, Kevin aprovechó su oportunidad de jugar en Europa y ahora se concentra en pasar unos días en Costa Rica y en la posibilidad de estar con la Selección Nacional.

Incluso, también se refirió sobre el regreso de Keylor Navas a la Tricolor.

"El regreso de Keylor es el mejor jugador que ha existido en Costa Rica, siempre será un beneficio para todos, me gusta aprender de los demás, siempre se aprende", concluyó.