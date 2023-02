Video: Sergio Ramos despide a Navas del PSG entre besos y abrazos

“El fútbol es tan maravilloso como las personas que te pone en el camino. Amigo mío, hermano, nos abristeis las puertas de vuestro hogar para que lo sintiéramos nuestro, nos acompañasteis en todo momento y juntos hemos seguido construyendo recuerdos especiales… ¡Y los que vendrán! Toda la suerte en esta nueva etapa, Mae. Os vamos a echar mucho de menos, pero siempre estaremos cerca. ¡Pura vida, Keylor Navas! We’ll miss you! All the best, Mae!”, expresó el defensor.