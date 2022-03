Video: Ronald Matarrita anota y asiste previo a unirse a La Sele

El lateral izquierdo Ronald Matarrita asistió y anotó este sábado en el triunfo del Cincinnati FC 3-1 el Inter Miami de la MLS.

Matarrita concretó a los 18 minutos el primer tanto del equipo y seis minutos después asistió a Brandon Vásquez para el segundo tanto.

